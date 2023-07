Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Plug Power

So bewegt sich Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Plug Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 10,60 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 10,60 EUR. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 10,42 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 10,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 161.211 Plug Power-Aktien.

Am 26.08.2022 markierte das Papier bei 32,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 201,89 Prozent. Am 15.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,81 EUR. Abschläge von 35,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.05.2023 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,27 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 210,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 140,80 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,902 USD ausweisen wird.

