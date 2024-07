Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Kurs der Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,2 Prozent auf 2,45 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 2,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Plug Power-Aktie bei 2,46 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 1.014.800 Stück.

Am 02.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,16 USD. 437,14 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.07.2024 auf bis zu 2,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 9,59 Prozent sinken.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Plug Power gewährte am 09.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 120,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 210,29 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

2024 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,200 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie mit Kursrutsch: Plug Power mit Kapitalerhöhung

Plug Power-Aktie höher: Volatilität hält an

NEL ASA-Aktie legt zu: Quartalszahlen werfen ihre Schatten voraus