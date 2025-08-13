DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.326 +0,1%Nas21.495 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.385 +0,6%
Aktienkurs aktuell

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

26.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 1,64 USD nach.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 1,64 USD. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 1,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,68 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.969.532 Plug Power-Aktien.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2025 Kursverluste bis auf 0,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,74 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc.

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
