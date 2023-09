Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 7,46 USD.

Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 7,46 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 7,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 2.961.379 Stück.

Am 05.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,45 USD an. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 68,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 7,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 09.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 151,27 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,225 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

