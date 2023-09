Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Vormittag tiefer

Kurs der Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 6,99 EUR.

Die Plug Power-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 1,0 Prozent auf 6,99 EUR nach. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 6,99 EUR. Bei 7,15 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 39.114 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 24,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 247,14 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.05.2023 bei 6,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent auf 260,18 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,225 USD je Plug Power-Aktie.

