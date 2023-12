Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 4,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 21:58 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,8 Prozent auf 4,12 EUR zu. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,16 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,03 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.015.311 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,30 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 319,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,02 EUR am 28.11.2023. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 36,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Plug Power gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 198,71 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 188,63 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,515 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie sackt ab: Citigroup hat Kaufempfehlung gestrichen