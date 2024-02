Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zündet am Nachmittag Kursrakete

Kursverlauf

Die Aktie von Plug Power zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Plus bei 3,20 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 3,20 USD. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,26 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 3,16 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.655.775 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 371,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Bei 2,26 USD erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 29,19 Prozent sinken.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Plug Power veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent auf 198,71 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,63 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,574 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power will auch beim Personal sparen - Plug Power-Aktie stark

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power-Aktie springt hoch: Analyst verdoppelt Kursziel für den NASDAQ-Titel