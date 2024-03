Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit sattem Kursplus

So bewegt sich Plug Power

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 3,42 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 6,1 Prozent auf 3,42 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Plug Power-Aktie bei 3,42 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.490.518 Plug Power-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,44 USD. Mit einem Zuwachs von 293,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 2,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Mit Abgaben von 33,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Plug Power gewährte am 01.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 222,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 220,70 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2024 einen Verlust in Höhe von -1,010 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

