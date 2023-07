Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

So entwickelt sich Plug Power

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,06 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 12,06 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 12,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,24 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.364.949 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 161,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,39 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,70 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,35 Prozent auf 210,29 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140,80 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 10.08.2023 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,902 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens