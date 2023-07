Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagvormittag stärker

Blick auf Plug Power-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 10,97 EUR.

Die Plug Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 10,97 EUR. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,05 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.543 Plug Power-Aktien.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,00 EUR an. Gewinne von 191,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.05.2023 (6,81 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,27 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140,80 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210,29 USD ausgewiesen.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,902 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens