Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 7,78 USD.

Die Plug Power-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 7,78 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 7,86 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 2.672.781 Stück.

Am 05.10.2022 markierte das Papier bei 23,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 201,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2023 (7,27 USD). Mit Abgaben von 6,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.08.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 260,18 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 151,27 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Plug Power am 09.11.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,225 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

