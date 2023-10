Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Blick auf Plug Power-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 6,06 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 6,06 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,01 USD nach. Bei 6,30 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.981.890 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,88 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 211,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 5,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 4,59 Prozent sinken.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,30 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 260,18 USD umgesetzt, gegenüber 151,27 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,278 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie: Plug Power will Umsatz bis 2027 verfünffachen

NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie im Rallymodus: Plug Power rechnet bis 2030 mit jährlicher Umsatzsteigerung von 50 Prozent

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf