Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verteuert sich am Montagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 3,16 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,16 EUR. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,20 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 3,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 87.317 Plug Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 17,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 447,36 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,02 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,43 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 09.11.2023 vor. Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 198,71 USD im Vergleich zu 188,63 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,502 USD je Aktie aus.

