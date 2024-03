Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Plug Power zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,45 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 3,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.286.691 Plug Power-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 13,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 290,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.01.2024 (2,27 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 01.03.2024 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,38 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 222,16 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,70 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,010 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

