Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power reagiert am Mittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 11,85 USD zu.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,7 Prozent auf 11,85 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 27.113 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,54 USD) erklomm das Papier am 26.08.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 166,16 Prozent. Am 16.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.05.2023. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 210,29 USD – ein Plus von 49,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 140,80 USD erwirtschaftet hatte.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,902 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

