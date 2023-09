Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Mittag fester

Plug Power im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,1 Prozent auf 7,74 USD zu.

Um 12:03 Uhr sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 7,74 USD zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.737 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei 23,45 USD erreichte der Titel am 05.10.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 202,97 Prozent zulegen. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,27 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 260,18 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,27 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,225 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

