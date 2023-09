Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Plug Power im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 7,50 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 7,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 7,47 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 7,75 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.726.869 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2022 bei 23,45 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 212,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 7,27 USD. Abschläge von 3,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.08.2023 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,30 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 151,27 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,225 USD je Aktie aus.

