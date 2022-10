Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagvormittag tiefer

Das Papier von Plug Power befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 16,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 16,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,02 EUR. Bisher wurden heute 631 Plug Power-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 41,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Bei einem Wert von 12,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 30,74 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 09.08.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,27 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 124,56 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Plug Power am 10.11.2022 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,998 USD je Plug Power-Aktie.

