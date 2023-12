Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Plug Power zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,25 EUR zu.

Die Plug Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 4,25 EUR. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 4,30 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,30 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 19.846 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 307,01 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 198,71 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,63 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,35 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,515 USD je Plug Power-Aktie.

