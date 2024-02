Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zieht am Nachmittag deutlich an

Kursentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 12,0 Prozent auf 3,84 USD zu.

Das Papier von Plug Power konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 12,0 Prozent auf 3,84 USD. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 3,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,59 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 15.602.157 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 02.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,03 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 74,43 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Mit einem Kursverlust von 41,13 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 10.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,35 Prozent auf 198,71 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,63 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2023 -1,577 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

