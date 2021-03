Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power reagiert positiv

Die Plug Power-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 28,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 28,60 EUR. Bei 28,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.866 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.01.2021 erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 02.04.2020 Kursverluste bis auf 3,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,169 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

