Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 7,68 USD zu.

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 7,68 USD. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,95 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,70 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.170.409 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 05.10.2022 markierte das Papier bei 23,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 205,54 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2023 Kursverluste bis auf 7,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,28 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.08.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 260,18 USD umgesetzt, gegenüber 151,27 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,225 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

