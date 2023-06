Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Plug Power im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 9,21 EUR zu.

Um 09:21 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 9,21 EUR. Bei 9,34 EUR erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 9,25 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 36.365 Plug Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2022 bei 32,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 247,45 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 15.05.2023 auf bis zu 6,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,27 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 210,29 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 140,80 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Plug Power am 10.08.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,884 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

