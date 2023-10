Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Plug Power

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 5,71 USD ab.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 5,71 USD. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,58 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,02 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 9.619.047 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 18,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 230,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 2,27 Prozent sinken.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 260,18 USD im Vergleich zu 151,27 USD im Vorjahresquartal.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,278 USD je Plug Power-Aktie.

