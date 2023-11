Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Die Aktie von Plug Power zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Plug Power-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 3,93 USD.

Die Plug Power-Aktie zeigte sich um 11:59 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 3,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 35.574 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,88 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 380,41 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2023 bei 3,22 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 18,07 Prozent sinken.

Am 09.11.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,71 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,63 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2023 -1,502 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie sackt ab: Citigroup hat Kaufempfehlung gestrichen

Plug Power-Aktie leidet stark unter Bilanzvorlage: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie: Plug Power will Umsatz bis 2027 verfünffachen