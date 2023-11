Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,93 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 3,93 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 3,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.262.898 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,88 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 380,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.11.2023 bei 3,22 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 17,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.11.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,71 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,63 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,502 USD ausweisen wird.

