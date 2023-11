Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Plug Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,58 EUR.

Das Papier von Plug Power konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 3,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 3,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 26.573 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 17,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 382,76 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 18,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,35 Prozent auf 198,71 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,63 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,502 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

