Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Plug Power im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 3,41 EUR ab.

Die Plug Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 3,41 EUR. Bei 3,38 EUR markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 14.381 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,30 EUR. 407,99 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 69,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 188,63 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,71 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,549 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NEL ASA-Aktie: JPMorgan-Analyst dampft NEL-Kursziel ein - Welche Wasserstoffaktie der Experte bevorzugt

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie deutlich tiefer: Plug Power will Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkaufen

NEL-Aktie kommt unter die Räder - Tiefster Stand seit 2020 und kein Ende in Sicht