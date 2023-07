Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagvormittag im Plus

So entwickelt sich Plug Power

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 10,90 EUR nach oben.

Das Papier von Plug Power konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 10,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 10,90 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 10,89 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 37.036 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 32,00 EUR erreichte der Titel am 26.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 193,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.05.2023 Kursverluste bis auf 6,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Plug Power ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 210,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 140,80 USD in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,902 USD einfahren.

