Pluri informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

12.09.26 06:35 Uhr

Pluri hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,000 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,00 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,4 Millionen USD gelegen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,440 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pluri -3,560 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 1,02 Millionen USD, gegenüber 1,34 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 23,88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net