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Plus Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Plus Therapeutics Inc Registered Shs
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Plus Therapeutics gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Plus Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 70,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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