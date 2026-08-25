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STOXX 50-Performance

Pluszeichen in Europa: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50

Pluszeichen in Europa: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 zeigt sich heute wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207.25 EUR 3.20 EUR 1.57 %
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ASML NV
1,497.80 EUR 1.80 EUR 0.12 %
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BP plc (British Petrol)
6.03 EUR -0.15 EUR -2.36 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.87 EUR 0.03 EUR 0.38 %
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London Stock Exchange (LSE)
101.85 EUR 0.10 EUR 0.10 %
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Prosus N.V.
38.06 EUR 0.56 EUR 1.51 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
30.56 EUR -0.88 EUR -2.80 %
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Richemont
199.15 EUR -0.20 EUR -0.10 %
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SAP SE
179.18 EUR -5.32 EUR -2.88 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
38.98 EUR -0.33 EUR -0.84 %
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Siemens AG
289.85 EUR 4.55 EUR 1.59 %
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UBS
46.65 EUR 0.44 EUR 0.95 %
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UniCredit S.p.A.
84.74 EUR 0.82 EUR 0.98 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,500.68 EUR 4.09 EUR 0.07 %
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Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,05 Prozent stärker bei 5.499,13 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,057 Prozent auf 5.499,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5.496,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.489,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.507,48 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,304 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 5.429,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.216,84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4.562,45 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,93 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 1,87 Prozent auf 190,55 CHF), UBS (+ 1,41 Prozent auf 43,83 CHF), Airbus SE (+ 1,20 Prozent auf 207,05 EUR), UniCredit (+ 0,98 Prozent auf 84,74 EUR) und Siemens (+ 0,93 Prozent auf 288,20 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3,82 Prozent auf 178,38 EUR), BP (-2,44 Prozent auf 5,16 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,37 Prozent auf 33,40 GBP), RELX (-1,20 Prozent auf 25,87 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,14 Prozent auf 86,98 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6.397.120 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 574,196 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08:01 SAP SE Neutral UBS AG
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG

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