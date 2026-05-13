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Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

14.05.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

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EURO STOXX 50
5.908,7 PKT 47,6 PKT 0,81%
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Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,89 Prozent stärker bei 5.913,05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,857 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,278 Prozent stärker bei 5.877,37 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.861,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5.913,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.877,37 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,096 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.04.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.984,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 5.985,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5.403,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,07 Prozent zu Buche. Bei 6.199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,45 Prozent auf 66,58 EUR), Siemens (+ 3,41 Prozent auf 275,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 181,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,22 Prozent auf 88,44 EUR) und Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1.142,20 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-3,74 Prozent auf 77,68 EUR), Eni (-0,82 Prozent auf 23,45 EUR), Deutsche Börse (-0,73 Prozent auf 243,40 EUR), adidas (-0,42 Prozent auf 143,40 EUR) und Airbus SE (-0,22 Prozent auf 172,82 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.327.413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 487,862 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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