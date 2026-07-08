Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen
Der Euro STOXX 50 entwickelte sich zum Handelsende positiv.
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Schlussendlich ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,24 Prozent nach oben auf 6.281,86 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,424 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,508 Prozent auf 6.236,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6.204,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.288,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.228,34 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.049,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.896,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.445,65 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,38 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.431,42 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,34 Prozent auf 73,35 EUR), Siemens (+ 3,11 Prozent auf 273,80 EUR), Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,64 Prozent auf 56,72 EUR) und UniCredit (+ 2,24 Prozent auf 81,84 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-4,31 Prozent auf 1.013,20 EUR), Deutsche Börse (-1,37 Prozent auf 251,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 71,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 499,80 EUR) und Eni (-1,04 Prozent auf 21,01 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.438.315 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 581,904 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
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