Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Freitagmittag steigen

STOXX 50-Performance

24.07.26 12:25 Uhr

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,55 Prozent auf 5.407,15 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,109 Prozent schwächer bei 5.371,46 Punkten, nach 5.377,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.413,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.363,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,490 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 5.334,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.056,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4.528,68 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,08 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5.489,89 Punkte. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 5,81 Prozent auf 135,78 EUR), RELX (+ 1,88 Prozent auf 24,97 GBP), Rolls-Royce (+ 1,77 Prozent auf 13,83 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,75 Prozent auf 6,40 EUR) und Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 153,04 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-1,57 Prozent auf 5,47 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,94 Prozent auf 33,13 GBP), Novartis (-0,86 Prozent auf 126,56 CHF), AstraZeneca (-0,57 Prozent auf 126,16 GBP) und Deutsche Telekom (-0,54 Prozent auf 25,99 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4.722.830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 612,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 6,97 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net