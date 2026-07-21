Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittag steigen
So bewegt sich der STOXX 50 am Mittwoch.
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Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,49 Prozent auf 5.435,16 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,196 Prozent tiefer bei 5.397,93 Punkten in den Handel, nach 5.408,52 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.389,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.453,40 Punkten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.353,11 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2026, den Stand von 5.060,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.468,07 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,64 Prozent aufwärts. Bei 5.489,89 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 5,89 Prozent auf 206,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1.016,80 EUR), Nestlé (+ 1,90 Prozent auf 85,88 CHF), Allianz (+ 1,47 Prozent auf 429,00 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,46 Prozent auf 33,02 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-1,04 Prozent auf 135,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,65 Prozent auf 85,44 GBP), Richemont (-0,58 Prozent auf 196,45 CHF), Siemens Energy (-0,27 Prozent auf 157,72 EUR) und Siemens (-0,09 Prozent auf 270,20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5.586.348 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 586,144 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,46 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,86 Prozent.
Redaktion finanzen.net
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|Rheinmetall Outperform
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|08.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|UBS AG
|03.07.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG