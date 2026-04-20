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Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen

21.04.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen | finanzen.net

Das macht der Euro STOXX 50.

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EURO STOXX 50
6.004,4 PKT 21,7 PKT 0,36%
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Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,43 Prozent stärker bei 6.008,59 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,071 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,091 Prozent auf 5.988,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5.982,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.014,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.988,10 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 5.501,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 21.01.2026, mit 5.882,88 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, mit 4.935,34 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,70 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Allianz (+ 1,82 Prozent auf 396,40 EUR), Siemens (+ 1,63 Prozent auf 246,50 EUR), Infineon (+ 1,43 Prozent auf 48,68 EUR), SAP SE (+ 1,20 Prozent auf 152,00 EUR) und Enel (+ 1,06 Prozent auf 9,85 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 29,20 EUR), Airbus SE (-1,24 Prozent auf 174,14 EUR), UniCredit (-1,17 Prozent auf 67,76 EUR), Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 1.466,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,02 Prozent auf 90,50 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1.172.660 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 479,460 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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