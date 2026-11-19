Index im Fokus

Der Euro STOXX 50 wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,13 Prozent nach oben auf 6.162,51 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,351 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,490 Prozent auf 6.184,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6.154,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.160,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.214,69 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 3,55 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.144,81 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.444,46 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.542,05 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,34 Prozent zu. Bei 6.577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5.376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 2,18 Prozent auf 50,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 129,36 EUR), UniCredit (+ 2,01 Prozent auf 81,57 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 270,35 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,58 Prozent auf 30,47 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-3,39 Prozent auf 187,34 EUR), Eni (-1,02 Prozent auf 24,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 576,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,93 Prozent auf 59,38 EUR) und Deutsche Börse (-0,93 Prozent auf 320,90 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2.190.784 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 476,685 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net