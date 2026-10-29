Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag fester

Euro STOXX 50-Marktbericht

29.10.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 performt am vierten Tag der Woche positiv.

Um 12:09 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 6.184,25 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,315 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,142 Prozent auf 6.159,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6.167,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.147,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.195,53 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.320,26 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 6.248,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.705,81 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,71 Prozent zu. Bei 6.577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 3,80 Prozent auf 164,05 EUR), Deutsche Bank (+ 3,23 Prozent auf 30,99 EUR), Airbus SE (+ 3,01 Prozent auf 197,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,96 Prozent auf 1.042,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,19 Prozent auf 25,69 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,91 EUR), SAP SE (-1,35 Prozent auf 208,35 EUR), Enel (-0,36 Prozent auf 9,29 EUR), UniCredit (-0,03 Prozent auf 74,22 EUR) und Eni (+ 0,24 Prozent auf 26,85 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2.166.705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 574,119 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,46 zu Buche schlagen. Mit 7,61 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net