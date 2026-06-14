Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

Euro STOXX 50-Performance im Fokus

Euro STOXX 50-Handel aktuell.

Um 09:09 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,67 Prozent auf 6.291,09 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,358 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,610 Prozent fester bei 6.225,36 Punkten in den Montagshandel, nach 6.187,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.294,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.225,36 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der Euro STOXX 50 5.827,76 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.716,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.290,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,53 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.294,68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 3,83 Prozent auf 29,84 EUR), BMW (+ 3,61 Prozent auf 69,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,23 Prozent auf 91,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,13 Prozent auf 49,52 EUR) und SAP SE (+ 3,07 Prozent auf 144,56 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Eni (-3,01 Prozent auf 22,25 EUR), Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 1.183,80 EUR), Deutsche Börse (-0,68 Prozent auf 247,80 EUR), Enel (+ 0,14 Prozent auf 9,78 EUR) und Infineon (+ 0,32 Prozent auf 80,32 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 779.750 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 628,077 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,52 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net