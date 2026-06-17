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Euro STOXX 50-Kursverlauf

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus

18.06.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus | finanzen.net

Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

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Indizes
EURO STOXX 50
6.308,3 PKT 8,2 PKT 0,13%
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Um 12:09 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 6.305,28 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,408 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 6.301,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.300,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.282,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.331,15 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 18.05.2026, den Wert von 5.849,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.736,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.266,91 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.331,15 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,60 Prozent auf 169,18 EUR), Infineon (+ 3,46 Prozent auf 79,73 EUR), Airbus SE (+ 2,42 Prozent auf 191,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,45 Prozent auf 1.187,20 EUR) und Siemens (+ 0,62 Prozent auf 274,80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,21 Prozent auf 44,78 EUR), BASF (-3,56 Prozent auf 48,11 EUR), BMW (-3,47 Prozent auf 60,08 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,24 Prozent auf 84,60 EUR) und Eni (-1,78 Prozent auf 21,50 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1.382.952 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 613,277 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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