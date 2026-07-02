Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitagmorgen.
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Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0,68 Prozent stärker bei 6.403,98 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,399 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent höher bei 6.373,36 Punkten, nach 6.360,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.373,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.405,08 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,88 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.053,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.692,86 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.07.2025, einen Stand von 5.343,15 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.405,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,10 Prozent auf 77,95 EUR), Airbus SE (+ 2,01 Prozent auf 208,10 EUR), Siemens (+ 1,91 Prozent auf 282,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,58 Prozent auf 74,46 EUR) und BMW (+ 1,53 Prozent auf 61,12 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1.101,80 EUR), SAP SE (-0,69 Prozent auf 140,74 EUR), Deutsche Börse (-0,20 Prozent auf 246,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,08 Prozent auf 25,12 EUR) und adidas (+ 0,11 Prozent auf 183,90 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 418.297 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 632,702 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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