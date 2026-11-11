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STOXX-Handel im Blick

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
178.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Airbus SE
209.05 EUR -0.55 EUR -0.26 %
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ASML NV
1,405.40 EUR 56.40 EUR 4.18 %
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Deutsche Bank AG
33.70 EUR 0.52 EUR 1.58 %
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Deutsche Telekom AG
25.90 EUR -0.09 EUR -0.35 %
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Enel S.p.A.
9.80 EUR -0.07 EUR -0.68 %
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Infineon AG
52.08 EUR 2.46 EUR 4.95 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.58 EUR 0.16 EUR 0.40 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
574.20 EUR -3.60 EUR -0.62 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.98 EUR -0.05 EUR -0.29 %
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Rheinmetall AG
831.00 EUR -27.80 EUR -3.24 %
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Siemens AG
277.25 EUR 2.95 EUR 1.08 %
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Siemens Energy AG
129.20 EUR 7.66 EUR 6.30 %
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TotalEnergies
79.09 EUR 1.14 EUR 1.46 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,370.88 EUR 43.01 EUR 0.68 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,98 Prozent fester bei 6.390,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,433 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,138 Prozent stärker bei 6.336,58 Punkten, nach 6.327,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.397,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.336,58 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.173,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6.551,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.725,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9,23 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 7,31 Prozent auf 128,60 EUR), Infineon (+ 5,93 Prozent auf 51,96 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 277,90 EUR), Deutsche Bank (+ 1,40 Prozent auf 33,58 EUR) und Airbus SE (+ 0,84 Prozent auf 210,10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-0,42 Prozent auf 849,70 EUR), Enel (-0,41 Prozent auf 9,82 EUR), adidas (-0,22 Prozent auf 177,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,21 Prozent auf 575,00 EUR) und Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 25,87 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 522.485 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 517,925 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die TotalEnergies-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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08:06 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 Infineon Kaufen DZ BANK

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