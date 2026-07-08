Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge

Index-Performance im Blick

09.07.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigt am Donnerstagmittag eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,59 Prozent auf 6.241,55 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,424 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,508 Prozent fester bei 6.236,41 Punkten, nach 6.204,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.229,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.263,75 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 2,56 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.049,74 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 5.896,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.445,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,69 Prozent. Bei 6.431,42 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,17 Prozent auf 155,20 EUR), Siemens (+ 2,00 Prozent auf 270,85 EUR), UniCredit (+ 1,91 Prozent auf 81,58 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,41 Prozent auf 6,18 EUR) und Infineon (+ 1,35 Prozent auf 71,25 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,89 Prozent auf 1.017,60 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 25,19 EUR), Deutsche Börse (-1,21 Prozent auf 252,20 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 136,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 71,68 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1.563.376 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 581,904 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net