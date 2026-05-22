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Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell

25.05.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell | finanzen.net

Der STOXX 50 verbucht am ersten Tag der Woche Zuwächse.

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Am Montag verbucht der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,87 Prozent auf 5.243,19 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,225 Prozent auf 5.209,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5.197,99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.244,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.209,69 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 5.056,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.295,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 4.505,13 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,77 Prozent nach oben. 5.315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 3,05 Prozent auf 174,84 EUR), Siemens (+ 2,29 Prozent auf 274,75 EUR), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 179,42 EUR), UniCredit (+ 2,16 Prozent auf 73,62 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,42 Prozent auf 5,70 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-0,16 Prozent auf 1.225,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,03 Prozent auf 29,30 EUR), Allianz (+ 0,83 Prozent auf 388,80 EUR), SAP SE (+ 1,01 Prozent auf 153,32 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,02 Prozent auf 473,80 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 586.908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 543,054 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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