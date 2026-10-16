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STOXX 50 im Blick

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

Der STOXX 50 verzeichnet am Nachmittag Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.42 EUR 1.74 EUR 2.16 %
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Airbus SE
199.44 EUR 4.32 EUR 2.21 %
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ASML NV
1,495.40 EUR 26.40 EUR 1.80 %
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AstraZeneca PLC
148.45 EUR -1.65 EUR -1.10 %
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Barclays plc
5.12 EUR 0.00 EUR -0.04 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
52.38 EUR 0.94 EUR 1.83 %
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BP plc (British Petrol)
7.32 EUR 0.17 EUR 2.39 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.16 EUR 0.03 EUR 0.42 %
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Nestlé SA (Nestle)
88.98 EUR 2.15 EUR 2.48 %
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Novartis AG
134.00 EUR 0.84 EUR 0.63 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35.94 EUR 3.24 EUR 9.91 %
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Rheinmetall AG
1,085.40 EUR 48.40 EUR 4.67 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
405.65 EUR -2.35 EUR -0.58 %
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Rolls-Royce Plc
16.20 EUR -0.03 EUR -0.20 %
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Siemens AG
271.25 EUR 0.80 EUR 0.30 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,408.79 EUR 34.45 EUR 0.64 %
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Am Freitag erhöht sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,68 Prozent auf 5.410,81 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 5.377,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5.374,34 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.415,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.377,42 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.313,42 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.408,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.777,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,15 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6,39 Prozent auf 1.091,60 EUR), Airbus SE (+ 2,60 Prozent auf 199,76 EUR), RELX (+ 1,77 Prozent auf 29,37 GBP), BAT (+ 1,76 Prozent auf 44,43 GBP) und Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 82,43 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil AstraZeneca (-1,50 Prozent auf 125,08 GBP), Novartis (-1,11 Prozent auf 124,50 CHF), Roche (-0,53 Prozent auf 377,70 CHF), Rolls-Royce (-0,41 Prozent auf 13,57 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,29 Prozent auf 75,98 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11.736.181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 588,996 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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