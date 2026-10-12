DAX 25.264 +0,7%ESt50 6.219 +0,7%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,22 +2,0%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.815 +0,2%Euro 1,1201 +0,1%Öl 104,1 -0,6%Gold 4.178 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STOXX 50-Performance im Fokus

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,619.40 EUR 12.00 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen
Barclays plc
5.15 EUR 0.06 EUR 1.24 %
Charts | News | Analysen
BAT PLC (British American Tobacco)
49.60 EUR 0.18 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
6.84 EUR -0.11 EUR -1.60 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
16.92 EUR 0.33 EUR 2.01 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.18 EUR 0.05 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen
London Stock Exchange (LSE)
101.85 EUR -0.55 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
128.02 EUR -0.30 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen
Rio Tinto plc
84.42 EUR 0.67 EUR 0.8 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
193.14 EUR 1.80 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
45.01 EUR -0.19 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
274.90 EUR 2.25 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.56 EUR 0.53 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,339.87 EUR 34.66 EUR 0.65 %
News | Analysen

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,57 Prozent aufwärts auf 5.335,39 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,143 Prozent auf 5.312,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5.305,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.335,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.312,79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 5.332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.374,81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4.701,04 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,63 Prozent zu. Bei 5.572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 2,02 Prozent auf 14,24 GBP), Barclays (+ 1,54 Prozent auf 4,36 GBP), Siemens (+ 0,99 Prozent auf 274,80 EUR), UBS (+ 0,95 Prozent auf 40,28 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,92 Prozent auf 87,74 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BP (-0,70 Prozent auf 5,82 GBP), SAP SE (-0,25 Prozent auf 190,98 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,14 Prozent auf 37,88 GBP), Rio Tinto (-0,11 Prozent auf 71,18 GBP) und BAT (+ 0,12 Prozent auf 41,99 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 733.185 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP SE Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.