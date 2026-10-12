Pluszeichen in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

STOXX 50-Performance im Fokus

12.10.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,57 Prozent aufwärts auf 5.335,39 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,143 Prozent auf 5.312,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5.305,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.335,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.312,79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 5.332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.374,81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4.701,04 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,63 Prozent zu. Bei 5.572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 2,02 Prozent auf 14,24 GBP), Barclays (+ 1,54 Prozent auf 4,36 GBP), Siemens (+ 0,99 Prozent auf 274,80 EUR), UBS (+ 0,95 Prozent auf 40,28 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,92 Prozent auf 87,74 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BP (-0,70 Prozent auf 5,82 GBP), SAP SE (-0,25 Prozent auf 190,98 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,14 Prozent auf 37,88 GBP), Rio Tinto (-0,11 Prozent auf 71,18 GBP) und BAT (+ 0,12 Prozent auf 41,99 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 733.185 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net