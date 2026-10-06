Pluszeichen in Europa: STOXX 50 fester

STOXX 50-Performance im Fokus

06.10.26 12:25 Uhr

Der STOXX 50 befindet sich am Dienstagmittag im Aufwärtstrend.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,60 Prozent stärker bei 5.352,50 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,132 Prozent höher bei 5.327,73 Punkten, nach 5.320,70 Punkten am Vortag.

Bei 5.327,73 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.372,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.431,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.457,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.755,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), AstraZeneca (+ 2,57 Prozent auf 120,66 GBP), SAP SE (+ 2,09 Prozent auf 188,90 EUR), RELX (+ 1,86 Prozent auf 25,83 GBP) und Roche (+ 1,40 Prozent auf 353,80 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,24 Prozent auf 948,40 EUR), BP (-1,14 Prozent auf 5,57 GBP), Rolls-Royce (-1,03 Prozent auf 14,63 GBP), Airbus SE (-0,50 Prozent auf 188,22 EUR) und Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,71 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3.501.813 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 638,329 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net