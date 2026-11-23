Index im Fokus

Am Montagabend wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Montag steht der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 2,05 Prozent im Plus bei 5.292,48 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,254 Prozent fester bei 5.199,31 Punkten, nach 5.186,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.197,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.297,86 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Stand von 5.320,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5.489,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4.713,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 126,46 EUR), Rolls-Royce (+ 4,97 Prozent auf 13,36 GBP), Rheinmetall (+ 4,59) Prozent auf 725,20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,56 Prozent auf 68,32 CHF) und Siemens (+ 4,12 Prozent auf 265,15 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-1,74 Prozent auf 5,82 EUR), RELX (-1,44 Prozent auf 29,33 GBP), UniCredit (-1,32 Prozent auf 77,15 EUR), Nestlé (-0,78 Prozent auf 84,88 CHF) und BP (-0,58 Prozent auf 5,47 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 29.702.841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie hat mit 4,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net