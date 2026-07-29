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Index-Bewegung

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus

So performte der STOXX 50 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.24 EUR 2.82 EUR 3.46 %
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ASML NV
1,444.20 EUR 59.00 EUR 4.26 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
53.28 EUR -2.20 EUR -3.97 %
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BP plc (British Petrol)
6.30 EUR -0.03 EUR -0.49 %
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GSK PLC Registered Shs
23.00 EUR -0.30 EUR -1.29 %
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HSBC Holdings plc
18.42 EUR 0.23 EUR 1.26 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.50 EUR 0.08 EUR 1.32 %
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London Stock Exchange (LSE)
105.00 EUR -1.95 EUR -1.82 %
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Prosus N.V.
39.34 EUR -0.10 EUR -0.27 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
32.40 EUR -0.12 EUR -0.37 %
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Rolls-Royce Plc
17.30 EUR 1.05 EUR 6.48 %
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SAP SE
155.48 EUR -7.36 EUR -4.52 %
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Siemens AG
281.50 EUR 8.95 EUR 3.28 %
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Siemens Energy AG
145.36 EUR 12.10 EUR 9.08 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,459.40 EUR 47.33 EUR 0.87 %
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Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,72 Prozent stärker bei 5.451,20 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,068 Prozent tiefer bei 5.408,38 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.412,07 Punkten am Vortag.

Bei 5.404,29 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.470,87 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,318 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.415,93 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.072,37 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.07.2025, einen Stand von 4.518,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,97 Prozent zu Buche. Bei 5.489,89 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 8,12 Prozent auf 146,16 EUR), Rolls-Royce (+ 6,01 Prozent auf 14,63 GBP), Siemens (+ 3,63 Prozent auf 281,10 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,09 Prozent auf 78,66 CHF) und HSBC (+ 2,53 Prozent auf 15,87 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil RELX (-6,92 Prozent auf 26,75 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-6,44 Prozent auf 86,06 GBP), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), BAT (-3,67 Prozent auf 45,66 GBP) und GSK (-3,34 Prozent auf 19,40 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 25.664.642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 535,114 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,83 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG
27.07.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)